فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"العمل": تجهيز الدفعة الأولى من تصاريح العمل بالداخل المحتل

"التشريعي" يعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الاقتصاد

المحرر "السايس".. حكاية مطارد من السلطة والاحتلال

غزة.. وفاة و96 إصابة جديدة بـ"كورونا"

فصائل تنعى الشهداء الثلاثة وتدعو لـ"مقاومة الاحتلال"

مباحث غزة تُلقي القبض على 10 تجار أسمنت محتكرين

"بحر" ينعى شهداء الضفة والنقب ويدعو للانتفاض في وجه المحتل

3 شهداء برصاص الاحتلال في الضفة والقدس والنقب

"فلسطينُنَا".. تطبيق وموقع يكسران حدود الجغرافيا تعريفًا بالهوية

الاعتقال السياسي بالضفة.. سياسة أمنية تستهدف الجامعيين والمحررين

إعلان تيك توك داخلي

"العمل": تجهيز الدفعة الأولى من تصاريح العمل بالداخل المحتل

15 مارس 2022 . الساعة 11:53 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة العمل في غزة، اليوم الثلاثاء، انتهاء العمل في تجهيز الدفعة الأولى من تصاريح العمل في الداخل المحتل.

وقالت الوزارة في تصريح لها، إنه تم تسليم الدفعة الأولى والبالغ عددها 2000 تصريح مرشح للهيئة العامة للشؤون المدنية.

وذكرت أن الترشيح تم بناءً على المعايير التي تم اعتمادها سابقاً في الوزارة، وحسب التعداد السكاني للمحافظات.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم تسليم التصاريح بمجرد وصولها للوزارة من خلال مديريات العمل في المحافظات الخمسة، حيث سيتم إرسال رسالة SMS لأصحاب التصاريح.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#غزة #وزارة العمل #عمال #تصاريح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة