غزة.. وفاة و96 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 692 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وذكرت أنها سجلت 350 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 248567 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 3047 حالة، وإجمالي المتعافين 243559 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1961 وفاة.

وبينت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 45 حالة، من بينها 34 حالات خطيرة وحرجة.

وأفادت بأن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 672965 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين