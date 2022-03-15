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"بحر" ينعى شهداء الضفة والنقب ويدعو للانتفاض في وجه المحتل

15 مارس 2022 . الساعة 10:41 بتوقيت القدس
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أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة

نعى د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، شهداء شعبنا في مخيم بلاطة ومخيم قلنديا ورهط في النقب المحتل، الذين ارتقوا صباح اليوم خلال اقتحامات للقوات الخاصة الإسرائيلية ومواجهات مع الاحتلال.

وأكد بحر في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن دماء الشهداء شاهدة على الوجه الإجرامي للاحتلال العنصري، وتضاف إلى سلسلة جرائمه المتجددة والمتصاعدة بحق شعبنا الفلسطيني، مشدداً أن المقاومة هي الكفيلة بردع المحتل وإيقاف اعتداءاته المتواصلة ضد شعبنا.

ودعا جماهير شعبنا في الضفة المحتلة والداخل للانتفاض في وجه المحتل، مشيراً إلى أن فلسطين لن تنسى دماء شهداءها التي ستبقى وقوداً لاستمرار الثورة والمقاومة حتى التحرير والاستقلال.

وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالعمل على لجم قادة الاحتلال وملاحقته قانونيا في المحاكم الدولية لانتهاكاتهم الصارخة لحقوق الإنسان والمخالفة لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #شهداء #أحمد بحر

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