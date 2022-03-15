فصائل تنعى شهداء الضفة الثلاثة وتدعو لـ"مقاومة الاحتلال"

نعت الفصائل الفلسطينية، في بيانات منفصلة، اليوم الثلاثاء، الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، في كل من نابلس والقدس المحتلة وبلدة رهط في النقب المحتل.

ومن جانبها، نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شهداء قلنديا وبلاطة والنقب المحتل الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم لمدن الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي اليوم: إن "دماء الشهداء الثلاثة تخضب أرضنا المحتلة وتؤكد أن شعبنا الفلسطيني هو صاحب الأرض المباركة، مؤكدًا على أن "هذه الدماء الطاهرة ستظل وقوداً لثورة شعبنا ضد المحتل الصهيوني والتي لن تتوقف إلا بزواله عن أرضنا".

من جانبها نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، صباحاً، الشهداء الثلاثة، مؤكدةً على استمرار أبناء شعبنا في التصدّي لقوات الاحتلال في المُخيّمات والقرى والمدن الفلسطينيّة.

ودعت "مكوّنات شعبنا كافة للتكاتف والوحدة أكثر في وجه هذه العدوانية الصهيونيّة المُستمرة"، مُشيرةً إلى أنّ المقاومة الشاملة هي السبيل الأنجع في مقاومة الاحتلال، "خاصّة وأنه يثبت كل يوم بأنّ العدو يستهدف الوجود والمصير لشعبنا وحقوقه الوطنية وعلى كامل امتداد الجغرافيا الفلسطينيّة".

وشدّدت على ضرورة الإقدام سريعًا على تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، والتوافق الوطني على إستراتيجية وطنية شاملة، تستند إلى طبيعة وجوهر الصراع مع الاحتلال، والبحث الجاد في آليات وسبل تشكيل جبهة مقاومة موحدة، فاعلة ومثمرة، وذلك لرد العدوان المتواصل ضد شعبنا وأرضنا.

بدورها، عدَّت لجان المقاومة الشعبية في بيان لها، إعدام الاحتلال للشبان الثلاثة ضمن سلسلة الجرائمه المتجددة والمتصاعدة، بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت "إن دماء الشهداء الأبرار الأطهار ستظل وقودًا لاستمرار ثورة ومقاومة شعبنا ونبراسا يضئ الطريق نحو التحرير وكنس العدو الصهيوني المجرم عن كل أراضينا ومقدساتنا المباركة"، داعية لتصعيد المقاومة والثورة بكل أشكالها ضد الاحتلال في كل شبر من أرض فلسطين، والاشتباك المفتوح معه في كل أماكن وجوده والتصدي لعدوانه المتصاعد واقتحاماته لمدننا وقرانا في الضفة والقدس والداخل المحتل.

واستشهد صباح اليوم ثلاثة فلسطينيين هم: نادر هيثم ريان (17 عاما) من مخيم بلاطة بنابلس، وعلاء شحام من مخيم قلنديا بالقدس وهو في العشرينات من عمره، وسند سالم الهربد (27 عاما) من النقب بالداخل، والذين ارتقوا في (ومخيم قلنديا) وفي (النقب بالداخل)، خلال موجة انتهاكات جديدة نفذتها قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين