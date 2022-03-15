مطلوب محاسب للعمل في شركة توب فون للتكنولوجيا

إعلان توظيف صادر عن شركة توب فون للتكنولوجيا والتطوير تعلن فيه عن حاجتها لمحاسب/ة للعمل في الشركة .

المهام المطلوبة:

1.متابعة ومراجعة حسابات البنوك الشهرية والتسويات البنكية يومياً.

2.الإشراف على الدفاتر المحاسبية والسجلات والنماذج المطلوبة لضبط النظام المحاسبي بالشركة.

3.متابعة حسابات الذمم الدائنة وجدولة الدفعات والشيكات الصادرة ومتابعته على النظام.

4.اعداد كافة التسويات المحاسبية قبل إعداد القوائم المالية والحسابات الختامية.

5.إجادة التعامل مع البرامج الحسابية مثل الأصيل الذهبي وغيرها.

6.مهارة عالية في استخدام برامج ( Microsoft Office )وخاصة برنامجي (word, excel).

المؤهلات المطلوبة:

1. أن يكون حاصل على درجة علمية ( بكالوريوس) في تخصص المحاسبة او ما يعادله.

2. مهارات عالية في الاتصال والتواصل

3. امتلاك القدرة الذاتية على التطوير والابداع

4. مهارات كتابة التقرير

شروط التقديم:

1. التقديم لكلا الجنسين

2. لايتجاوز عمر المتقدم 35 سنة

3. أن يكون المتقدم من سكان الوسطى.

4. خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل

طريقة التسجيل:

- يتم استقبال الطلبات على الرابط التالي :

https://forms.gle/pECzroXizA3jFYkx9

- يبدأ استقبال الطلبات من يوم الأحد الموافق 13/3/2022 حتى تاريخ 17/3/2022

- ملاحظة: التقديم عبر الرابط فقط ولن يتم استقبال أي طلب ورقي.

- العنوان/دير البلح_الشارع العام _مفترق السلام يافا