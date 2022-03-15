وظائف شاغرة في شركة طلال مرتجى جروب

إعلان توظيف صادر عن شركة طلال مرتجى جروب تعلن فيه عن وظيفة ( محاسب/ة - موظف/ة مبيعات) وذلك على النحو التالي :
أولاً : الشروط الخاصة بوظيفة محاسب/ة
- حاصل/ة على شهادة البكالوريوس
- خبرة على برنامج الأصيل الذهبي
- القدرة على تحمل ضغط العمل
- من سكان مدينة غزة
ثانياً: الشروط الخاصة بوظيفة موظف/ة مبيعات
- خبرة في مجال المبيعات أكثر من 3 سنوات
- حسن/ـة المظهر
- لديه/ـا مهارة الاقناع
- تحمل ضغط العمل
- منطقة السكن مدينة غزة
طريقة التسجيل
- يتم تقديم الطلبات من خلال زيارتنا في مقر الشركة مع ضرورة احضار السيرة الذاتية في موعد أقصاه 23 مارس 2022
- لمزيد من التفاصيل تُسعدنا زيارتكم في مقرنا الكائن يمدينة غزة /تل الهوا دوار المالية / مقابل عمارة الرؤيا