وظائف شاغرة في شركة طلال مرتجى جروب

إعلان توظيف صادر عن شركة طلال مرتجى جروب تعلن فيه عن وظيفة ( محاسب/ة - موظف/ة مبيعات) وذلك على النحو التالي :

أولاً : الشروط الخاصة بوظيفة محاسب/ة

- حاصل/ة على شهادة البكالوريوس

- خبرة على برنامج الأصيل الذهبي

- القدرة على تحمل ضغط العمل

- من سكان مدينة غزة

ثانياً: الشروط الخاصة بوظيفة موظف/ة مبيعات

- خبرة في مجال المبيعات أكثر من 3 سنوات

- حسن/ـة المظهر

- لديه/ـا مهارة الاقناع

- تحمل ضغط العمل

- منطقة السكن مدينة غزة

طريقة التسجيل

- يتم تقديم الطلبات من خلال زيارتنا في مقر الشركة مع ضرورة احضار السيرة الذاتية في موعد أقصاه 23 مارس 2022

- لمزيد من التفاصيل تُسعدنا زيارتكم في مقرنا الكائن يمدينة غزة /تل الهوا دوار المالية / مقابل عمارة الرؤيا