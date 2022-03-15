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وظائف شاغرة في شركة طلال مرتجى جروب

15 مارس 2022 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن شركة طلال مرتجى جروب تعلن فيه  عن وظيفة (  محاسب/ة - موظف/ة  مبيعات) وذلك على النحو التالي :

أولاً : الشروط الخاصة بوظيفة محاسب/ة

- حاصل/ة على شهادة البكالوريوس

-  خبرة على برنامج الأصيل الذهبي

-   القدرة على تحمل ضغط العمل

-  من سكان مدينة غزة 

ثانياً: الشروط الخاصة بوظيفة موظف/ة مبيعات

-  خبرة في مجال المبيعات أكثر من 3 سنوات

-  حسن/ـة المظهر 

-  لديه/ـا مهارة الاقناع

-  تحمل ضغط العمل 

-  منطقة السكن مدينة غزة 

طريقة التسجيل 

- يتم تقديم الطلبات من خلال زيارتنا في مقر الشركة مع ضرورة احضار السيرة الذاتية  في موعد أقصاه 23 مارس 2022

- لمزيد من التفاصيل تُسعدنا زيارتكم في مقرنا الكائن يمدينة غزة /تل الهوا دوار المالية / مقابل عمارة الرؤيا

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