فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فصائل تنعى شهداء الضفة الثلاثة وتدعو لـ"مقاومة الاحتلال"

"فلسطينُنَا".. تطبيق وموقع يكسران حدود

3 شهداء برصاص الاحتلال في الضفة والقدس والنقب

اللجنة التحضيرية لمهرجان العودة الدولي للأفلام تلتقي بالرعاة الإعلاميين

وظائف شاغرة في شركة طلال مرتجى جروب

"البرغوثي": ارتقاء الشهداء الثلاثة جريمة صهيونية عنصرية جديدة

الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين وسط القطاع وجنوبه

الجريح "شعت".. عاد من "ثلاجة الموتى" ليشهد على جرائم الاحتلال

"أحباء غزة ماليزيا" تفتتح قسما لرعاية الأيتام

وظيفة شاغرة في الأندلسية مول

إعلان تيك توك داخلي

"البرغوثي": ارتقاء الشهداء الثلاثة جريمة صهيونية عنصرية جديدة

15 مارس 2022 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
...
شهداء الضفة الثلاثة الذين ارتقوا الليلة الماضية وفجر اليوم (أرشيف)

أكد جاسر البرغوثي رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة "حماس" بالضفة الغربية، أن ارتقاء ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وقلنديا ورهط بالداخل الفلسطيني المحتل؛ "جريمة صهيونية عنصرية تدلل على طبيعة هذا الكيان القائمة على القتل والإجرام"، والتي تستهدف الوجود الفلسطيني في كل مكان.

وقال في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: "إن هذه الجريمة مؤشر على رعب الاحتلال من الغضب الفلسطيني القادم، ومحاولة فاشلة لردع الجماهير الغاضبة".

والشهداء الثلاثة هم: نادر هيثم ريان (17 عاما) من مخيم بلاطة بنابلس، وعلاء شحام من مخيم قلنديا بالقدس وهو في العشرينات من عمره، وسند سالم الهربد (27 عاما) من النقب بالداخل، والذين ارتقوا في (ومخيم قلنديا) وفي (النقب بالداخل)، خلال موجة انتهاكات جديدة نفذتها قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم.

وبين البرغوثي أن هذه الجريمة "تجدد التأكيد على وحدة المصير الفلسطيني، ووحدة الغاية والهدف، التي زادت تجذراً بعد معركة سيف القدس، ولن ينجح التصعيد الصهيوني ضد أهلنا في الداخل الفلسطيني في كسر تلك الحالة التي تزيد من وتيرة قلقه ومخاوفه، وتُبشر بقرب هزيمته".

وختم بالقول: "لا حل أمام شعبنا العظيم لحماية أبنائه وأرضه سوى تصعيد الفعل المقاوم أكثر فأكثر، وما الخوف الصهيوني البالغ من قدوم شهر رمضان المبارك إلا دليل واضح على أهمية الفعل الجماهيري المقاوم في ردع الاحتلال، وكسر مخططاته الإجرامية".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#جاسر البرغوثي #العلاقات الوطنية #جريمة صهيونية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة