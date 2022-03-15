"البرغوثي": ارتقاء الشهداء الثلاثة جريمة صهيونية عنصرية جديدة

أكد جاسر البرغوثي رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة "حماس" بالضفة الغربية، أن ارتقاء ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وقلنديا ورهط بالداخل الفلسطيني المحتل؛ "جريمة صهيونية عنصرية تدلل على طبيعة هذا الكيان القائمة على القتل والإجرام"، والتي تستهدف الوجود الفلسطيني في كل مكان.

وقال في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: "إن هذه الجريمة مؤشر على رعب الاحتلال من الغضب الفلسطيني القادم، ومحاولة فاشلة لردع الجماهير الغاضبة".

والشهداء الثلاثة هم: نادر هيثم ريان (17 عاما) من مخيم بلاطة بنابلس، وعلاء شحام من مخيم قلنديا بالقدس وهو في العشرينات من عمره، وسند سالم الهربد (27 عاما) من النقب بالداخل، والذين ارتقوا في (ومخيم قلنديا) وفي (النقب بالداخل)، خلال موجة انتهاكات جديدة نفذتها قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم.

وبين البرغوثي أن هذه الجريمة "تجدد التأكيد على وحدة المصير الفلسطيني، ووحدة الغاية والهدف، التي زادت تجذراً بعد معركة سيف القدس، ولن ينجح التصعيد الصهيوني ضد أهلنا في الداخل الفلسطيني في كسر تلك الحالة التي تزيد من وتيرة قلقه ومخاوفه، وتُبشر بقرب هزيمته".

وختم بالقول: "لا حل أمام شعبنا العظيم لحماية أبنائه وأرضه سوى تصعيد الفعل المقاوم أكثر فأكثر، وما الخوف الصهيوني البالغ من قدوم شهر رمضان المبارك إلا دليل واضح على أهمية الفعل الجماهيري المقاوم في ردع الاحتلال، وكسر مخططاته الإجرامية".

المصدر / فلسطين أون لاين