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الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين وسط القطاع وجنوبه

15 مارس 2022 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، النار بإتجاه الأراضي الزراعية ومراكب الصيادين وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب المزارعين داخل أراضيهم الزراعية شرقي مدينة دير البلح، بالمحافظة الوسطى، فيما استهدفت مراكب الصيادين غربي مدينة رفح، جنوب شرق القطاع.

وتُضاف هذه الانتهاكات إلى الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لاحتواء العدوان الذي تم برعاية قطرية ومصرية يوم 31 آب/أغسطس 2020، والعدوان الأخير في مايو 2021

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #صيادين #مزارعين

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