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وظيفة شاغرة في الأندلسية مول

15 مارس 2022 . الساعة 09:20 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن الأندلسية مول يعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى ( محاسب ) .

شروط التسجيل 

- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية بكالوريوس محاسبة بتقدير لا يقل عن جيد جداً.

- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في المحاسبة التجارية .

- إتقان العمل على برنامج الأصيل المُحاسبي .

- إتقان استخدام برامج مايكروسفت أوفيس .

- أن يكون من سكان مدينة غزة .

- أن لا يزيد عمره عن 35 عام .

- أن يتحمل ضغط العمل .

طريقة التسجيل 

- على الراغبين بالتقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي :

 [email protected]

- ينتهى التسجيل  يوم الأحد الموافق 20/03/2022

- العنوان : مدينة غزة - شارع الشهداء - بالقرب من مفترق حيدر عبد الشافي

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