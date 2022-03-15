وظيفة شاغرة في الأندلسية مول

إعلان توظيف صادر عن الأندلسية مول يعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى ( محاسب ) .

شروط التسجيل

- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية بكالوريوس محاسبة بتقدير لا يقل عن جيد جداً.

- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في المحاسبة التجارية .

- إتقان العمل على برنامج الأصيل المُحاسبي .

- إتقان استخدام برامج مايكروسفت أوفيس .

- أن يكون من سكان مدينة غزة .

- أن لا يزيد عمره عن 35 عام .

- أن يتحمل ضغط العمل .

طريقة التسجيل

- على الراغبين بالتقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي :

[email protected]

- ينتهى التسجيل يوم الأحد الموافق 20/03/2022

- العنوان : مدينة غزة - شارع الشهداء - بالقرب من مفترق حيدر عبد الشافي