وظيفة شاغرة في الأندلسية مول

إعلان توظيف صادر عن الأندلسية مول يعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى ( محاسب ) .
شروط التسجيل
- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية بكالوريوس محاسبة بتقدير لا يقل عن جيد جداً.
- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في المحاسبة التجارية .
- إتقان العمل على برنامج الأصيل المُحاسبي .
- إتقان استخدام برامج مايكروسفت أوفيس .
- أن يكون من سكان مدينة غزة .
- أن لا يزيد عمره عن 35 عام .
- أن يتحمل ضغط العمل .
طريقة التسجيل
- على الراغبين بالتقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي :
- ينتهى التسجيل يوم الأحد الموافق 20/03/2022
- العنوان : مدينة غزة - شارع الشهداء - بالقرب من مفترق حيدر عبد الشافي