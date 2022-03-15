الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي سلفيت: أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة سلفيت فجرا، واعتقلت خمسة مواطنين، وهم: فالح عمران، ومؤمن فالح، وصهيب بلاسمة، ومصعب شتية، ومحمود أمين عواد، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

وفي الخليل: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، واعتقلت الشاب رامي عيسى عصافرة (39 عامًا)، عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وفي السياق، فتشت قوات الاحتلال عدة منازل وعاثت بمحتوياتها في قريتي العلقة والهجرة جنوب غرب الخليل، عرف من أصحابها المواطن اسحاق أبو هشهش، والأسير المحرر عايد دودين.

وفي بيت لحم: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، قرية منشية جنوب شرق بيت لحم، واعتقلت الشاب نضال طه طقاطقة (30 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين