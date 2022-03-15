جدارية للبطل المصري علي فرج تُزين ستاد فلسطين

قام المجلس الأعلى للشباب والرياضة بوضع جدارية كبيرة للبطل المصري علي فرج، بطل العالم في كمال الأجسام، في ستاد فلسطين، تكريماً له على موقفه الداعم لفلسطين، والمُستهجن لسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الهيئات الرياضية الدولية تجاه القضايا السياسية المتشابهة.

وتواصلت عملية الإشادة بموقف المصري البطل علي فرج، حيث أشادت الدائرة الرياضية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بموقفه، والذي اعتبرته موقفاً أصيلاً، وأعربت عن عظيم شكرها وتقديرها لهذا الموقف العظيم الذي يؤكد على عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والمصري.

وأعربت الدائرة الرياضية عن عظيم تقديرها لجميع الرياضيين، الذين سبق وأن أعلنوا عن تضامنهم مع فلسطين من خلال مواقف مختلفة ومؤثرة في الملاعب العربية والدولية، مؤكدة أن هذه ظاهرة تُعزز من دور الرياضة في إظهار الصورة البشعة والإجرامية للاحتلال، ولفت الانتباه لحجم معاناة الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين