روسيا: االسيطرة على الوضع بمحطتي تشيرنوبيل وزابوروجيا للطاقة النووية

قال مدير الدائرة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بولشوك، اليوم الثلاثاء، إن الجنود الروس يسيطرون على الوضع في محطتي تشيرنوبيل وزابوروجيا للطاقة النووية مع حراس أوكرانيين وموظفي المحطة.

وأضاف، "في الوقت الحالي، يسيطر الجنود الروس إلى جانب حراس أوكرانيين وموظفي المحطة على الوضع في محطتي تشيرنوبيل وزابوروجيا للطاقة النووية".

وأضاف، "تعمل المحطات بشكل طبيعي، وتظل الخلفية الإشعاعية طبيعية، وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وشدد بولشوك، "تهدف الجهود الرئيسية الآن إلى منع الاستفزازات ضد منشآت البنية التحتية الحيوية من قبل القوات القومية الأوكرانية".

ولفت إلى أنه "بعد استفزازهم (القوميين الأوكرانيين) المعروف ليلة 3-4 مارس/آذار الجاري في منطقة محطة زابوروجيا للطاقة النووية، تعد هذه القضية وثيقة الصلة بشكل خاص".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.

وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

المصدر / وكالات