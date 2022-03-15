الطقس: ماطر وبارد والحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 12 درجة

تتأثر البلاد، اليوم الثلاثاء، برياح قطبية شديدة البرودة لتصبح درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 10-12 درجة مئوية.

ويتوقع خلال ساعات النهار أن تسنح الفرصة لتساقط زخات محلية متفرقة من الأمطار والبَرَد في بعض المناطق وبعض الفترات، خاصة في ساعات الصباح والنهار.

ومن غير المستبعد أن تشهد بعض المناطق العالية هطولات مطرية مخلوطة بالثلوج، وقد تكون صافية أحيانا لفترات قصيرة.

وفي ساعات السماء والليل تضعف فرص الهطولات المطرية وتنخفض الحرارة بشكل كبير، بحيث تصل الحرارة إلى دون الصفر في بعض القمم الجبلية العالية مع خطر تشكل الانجماد والصقيع، نتيجة تدفق كتلة قطبية من تركيا عبر سورية ضعيفة الرطوبة لعدم أو ابتعادها عن مياه البحر المتوسط.

ويحذر الراصد الجوي من تشكل الانجماد في الفترة الممتدة بين مساء وليل الثلاثاء وفجر وصباح الأربعاء، وكذلك الحال مساء الاربعاء وفجر الخميس، ويدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تلف المزروعات.

وفي يوم الأربعاء تبقى البلاد تحت تأثير الكتلة الهوائية القطبية، وتسود أجواء قارصة البرودة صباحا خصوصا في الجبال مع خطر تشكل الصقيع، وفي ساعات النهار تسود أجواء مستقرة وباردة للغاية. وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة مجددا مع خطر تشكل الصقيع، وتكون الرياح شمالية شرقية.

وفي يوم الخميس يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدلات السنوية بنحو الخمسة درجات مئوية. ويسود جو بارد نسبي إلى بارد نهارا، ومع كميات كبيرة من السحب الغالية والمتوسطة. ليلا يعود الجو للبرودة الشديدة لكن أقل حدة من الليالي الماضية. الرياح تكون غربية معتدلة السرعة.

المصدر / فلسطين أون لاين