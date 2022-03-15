شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة والداخل المحتل

استشهد فتى وأصيب سبعة مواطنين خلال عملية خاصة نفذتها قوات الاحتلال صباح الثلاثاء لاعتقال أحد المطاردين بمخيم بلاطة شرقي نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال مدير مركز الYسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن الفتى نادر هيثم ريان (17 عاما) استشهد برصاص قوات الاحتلال في مخيم بلاطة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة عبر شارع القدس، وحاصرت منزل المطارد عمار فايز عرفات قبل أن تقوم باعتقاله.

ووقعت مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، أسفرت عن إصابة خمسة مواطنين بينهم فتى في الرابعة عشرة من عمره أصيب بجراح بالغة الخطورة ونقل إلى مستشفى رفيديا بنابلس.

كما اندلع اشتباك مسلح في شارع القدس خلال انسحاب قوات الاحتلال.

يذكر أن قوات الاحتلال تطارد الشاب عرفات منذ عدة شهور وداهمت منزل عائلته عدة مرات وسلمت عائلته تهديدات بتصفيته ما لم يسلم نفسه.

وفي الداخل المحتل، استشهد فلسطيني من النقب المحتل، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال خلال محاولة اعتقاله إلى جانب آخر.

وبحسب إعلام الاحتلال، فإنّ قوة خاصة من ما يسمى "حرس الحدود" نفذت عملية اعتقال في بلدة رهط بالنقب المحتل، لاثنين من الفلسطينيين، وخلال العملية تم إطلاق الذخيرة الحية ما أدى لاستشهاد أحدهما.

المصدر / فلسطين أون لاين