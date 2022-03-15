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جيش الاحتلال يقتحم جنين وينفذ حملة اعتقالات واسعة

15 مارس 2022 . الساعة 04:05 بتوقيت القدس
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة بلدة يعبد جنوب غرب محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة، ونفذت حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين والأسرى المحررين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة يعبد، واعتقلت كلا من الأسرى المحررين مجدي حسن عمارنة ويوسف مشارقة، كما اعتقلت الشاب نور محمد عطاطرة.

وأوضحت المصادر أن جيش الاحتلال اقتحم منزل الأسيرين المحررين مجد بعجاوي ويوسف أبو بكر في البلدة.

وطالت اقتحامات جيش الاحتلال منزل الأسير مناضل إنفيعات أحد منفذي عملية نفق الحرية البطولية بسجن جلبوع، وفتشته بدقة وعبثت بمحتوياته، واعتقلت شقيقه أيوب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن خالد عطاطرة ونجله ناصر عطاطرة عقب اقتحام منزلهم في البلدة، واعتقلت الأسير المحرر محمد ميتاني عقب إقتحام منزله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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