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"أطباء السودان": 133 إصابة حصيلة مظاهرات الإثنين بالخرطوم

15 مارس 2022 . الساعة 02:06 بتوقيت القدس
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قالت لجنة أطباء السودان المركزية، إن حصيلة إصابات مظاهرات الإثنين "14 مارس" بلغت 133 إصابة في العاصمة الخرطوم.

وذكرت اللجنة الطبية غير الحكومية في بيان أنه تم حصر 133 إصابة في مظاهرات "14 مارس" في الخرطوم، بينها 35 إصابة بطلق ناري متناثر يرجح أنها ببندقية خرطوش (بندقية صيد)، وحالتي إصابة بطلق ناري بينها حالة إصابة في الصدر غير مستقرة.

وأشار البيان إلى أن هنالك حالتي إصابة جراء دهس بسيارات تتبع للقوات النظامية (الجيش والشرطة والأمن).

وأضافت أن الاصابات شملت مدن العاصمة الثلاث" 84 إصابة بالخرطوم، و 22 بمدينة بحري شمالي الخرطوم، و27 بأم درمان غربي العاصمة".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات.

وانطلقت تظاهرات جديدة بالعاصمة الخرطوم وعدة مدن سودانية، الإثنين، مطالبة بالحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين.

والأحد، أعلنت تنسيقية لجان المقاومة بالخرطوم، أن "مليونية المعتقلين"، يوم 14 مارس/آذار ستتوجه إلى القصر الرئاسي، للمطالبة بالحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين.

ومنذ 25 أكتوبر تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات تطالب بـ"حكم مدني ديمقراطي كامل".

ويرفض المحتجون إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية وشعبية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

المصدر / الأناضول
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