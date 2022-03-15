مسئول أمريكي يكشف هوية المواقع التي قصفتها إيران في العراق

كشف مسئول أمريكي عن هوية الموقع الذي هاجمته إيران في العراق أول أمس.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤول أمريكي: الموقع الذي هاجمته إيران في العراق أول أمس كان مقراً تدريبياً إسرائيلياً.

وهاجم الحرس الثوري الإيراني مدينة أربيل العراقية الشمالية بـ12 صاروخا باليستيا، في هجوم غير مسبوق على مركز إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الحرس الثوري شن الهجوم على "مراكز إستراتيجية" إسرائيلية في أربيل، مشيرة إلى أنه جاء كرد انتقامي بعد ضربات جوية إسرائيلية في الفترة الأخيرة أسفرت عن مقتل أفراد من الجيش الإيراني في سوريا.

المصدر / فلسطين أون لاين