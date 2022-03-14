النفط يهبط 8 دولارات بفعل آمال محادثات سلام أوكرانيا

هبطت أسعار النفط أكثر من ثمانية دولارات للبرميل أثناء التعاملات اليوم الإثنين بينما يعلق المستثمرون آمالهم على جهود دبلوماسية بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء حربهما، في حين أثارت قفزة في الإصابات بكوفيد-19 في الصين ذعرا في الأسواق.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 8.19 دولار، أو 7.28 %، إلى 104.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 1440 بتوقيت جرينتش.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 8.74 دولار، أو 8.02 %، إلى 100.65 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما مكاسب حادة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، وما زالا مرتفعين حوالي 40%عن مستوياتهما في بداية العام.

المصدر / وكالات