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نهب كنيسة روسية في بريطانيا كانت تجمع تبرعات للاجئين الأوكرانيين

14 مارس 2022 . الساعة 15:12 بتوقيت القدس
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تعرضت كنيسة أرثوذكسية روسية في مدينة أكسفورد البريطانية للنهب من قبل مجهولين سرقوا من داخلها أموالاً كانت الكنيسة تجمعها لصالح اللاجئين الأوكرانيين.

واستهدفت كنيسة القديس نيكولاس الأرثوذكسية في أكسفورد من قبل اللصوص خلال الساعات الأولى من صباح السبت حيث قاموا بتخريب كبير في داخلا بحسب الأسقف ستيفن بلات.

وقال بلات على حسابه في فيسبوك: "حدث قدر كبير من الضرر. تم نهب المذبح المقدس وسرقة أشياء مختلفة بما في ذلك الآثار المقدسة والصلبان وأواني المذبح".

وتم فتح خزنة الكنيسة بالعنف وسُرقت عائدات تم جمعها لدعم اللاجئين من أوكرانيا.

بعد الاقتحام، تم إطلاق حملة لجمع التبرعات للكنيسة على فيسبوك وتدخل العديد من الأشخاص للمساعدة. وتم جمع أكثر من 7 آلاف جنيه إسترليني من حوالي 200 تبرع.

 

المصدر / وكالات
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#أوكرانيا #أكسفورد #كنيسة أرثوذكسية روسية

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