الاحتلال يعلن استئناف أعمال تجريف الأراضي في النقب قريبا

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، أن أعمال غرس وتجريف الأراضي في النقب، جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، ستُستأنف قريبا، بما في ذلك تلك القريبة من التجمعات السكنية البدوية.



وقالت إذاعة "مكان" العبرية الرسمية: إن ما يسمى (وزير البناء والإسكان زئيف إيلكين) "اتخذ قرارا بهذا الشأن، بعد محادثات أجراها مع كتلته بالكنيست (البرلمان)، وفي أوساط الائتلاف الحكومي".



وأشارت الإذاعة إلى أنه "أثناء المحادثات؛ ورد أن وقف أعمال التجريف في ظل الاضطرابات التي رافقتها؛ لم ينعكس بشكل إيجابي على الرأي العام".



وأوضحت مصادر للإذاعة أن "عودة الموضوع إلى الواجهة مجددا في هذه الفترة، بسبب عطلة الكنيست، وبالتالي يتعذر على القائمة العربية الموحدة مقاطعة التصويت".



وكان آلاف سكان النقب الفلسطينيين قد نظموا تظاهرات يومية مطلع كانون الثاني/يناير، احتجاجا على أعمال التجريف والغرس التي قام بها الصندوق القومي اليهودي في مناطق مختلفة من أراضيهم، ما دفع القائمة العربية الموحدة الداعمة لحكومة الاحتلال، إلى مقاطعة التصويت على مشاريع القوانين في الكنيست في تلك الفترة.

المصدر / فلسطين أون لاين