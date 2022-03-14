"حماس" تدعو للنفير العام ضد جرائم الاحتلال ومستوطنيه في "الأقصى"

دعت دائرة القدس في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير العام يومي الأربعاء والخميس المقبلين لصد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بدعوى جماعات متطرفة لإحياء ما يسمى يوم "المساخر" والذي يوافق ليلة النصف من شهر شعبان.

وقالت في بيان صحفي: "ندعو جماهير شعبنا بكافة أطيافه لجعل هذا اليوم يوم نفير عام، صاعقا ومفجرا لثورة جديدة ضد جرائم الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه".

وأكدت على ضرورة أن "تزحف زحوف المرابطين من جميع أراضينا المحتلة من الضفة وأهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل وأهلنا في القدس إلى الرباط في المسجد الأقصى والتصدي بكل قوة لهذه العنجهية الصهيونية التي تستهدف المسجد الأقصى ومدينة القدس".

وطالبت بـ"خروج المسيرات بكل قوة من كل أرجاء فلسطين ليرسلوا رسالتهم للعالم بأننا لن نسمح باقتحام مسجدنا إلا على جثثنا ودمائنا، وسيلاقي هذا العدو من الجلد والصبر حتى نفُتَّ من عضده ونقهره".

وأهابت بالعالم للوقوف عند مسئولياته فيردوا هذا العدوان الغاشم عن مقدساتنا وأن يُفهموا العدو أن قناتنا لن تلين وأن دماءنا رخيصة في سبيل الدفاع عن المسجد الأقصى.

واستنفرت المقاومة الفلسطينية ودعتها للتأهب والاستعداد لكل طارئ، مستدركة: "فمسجدنا دونه الأرواح فتعسا لسلاح لا يكون حاميا للمسجد الأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين