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"حماس": هيئة دعم وإسناد فلسطينيي الداخل تمثل الكل الوطني

14 مارس 2022 . الساعة 12:05 بتوقيت القدس
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باحات المسجد الأقصى المبارك (أرشيف)

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم: إن "هيئة دعم فلسطينيي الداخل المحتل وإسنادهم تمثل الكل الوطني الفلسطيني، وسنعمل ليمتد وجودها ونشاطها إلى كل أماكن تواجد شعبنا".

وأضاف قاسم في تصريح صحفي اليوم الإثنين: "نريد من خلال هذه الهيئة ترسيخ أن ساحات الفعل النضالي متواصلة ومتلاحمة، وأنه لا يمكن الفصل بين مكونات شعبنا".

وبين أن الرسالة المركزية للهيئة هي أنه لا يمكن لشعبنا ومقاومته أن يسمحوا للاحتلال بأن يستفرد بأي من مكونات شعبنا.

وأكد قاسم أن فلسطينيي الداخل المحتل جزء أصيل من شعبنا، مبينًا أن الاحتلال الصهيوني يسعى إلى اقتلاعهم من أرضهم، ولا يمكن لسياساته أن تفرق بين مكونات شعبنا.

وأوضح أن بداية أنشطة هيئة دعم وإسناد فلسطيني الداخل ستكون فعالية مركزية بمناسبة يوم الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #قاسم #الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطينيي الداخل

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