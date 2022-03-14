"حماس": هيئة دعم وإسناد فلسطينيي الداخل تمثل الكل الوطني

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم: إن "هيئة دعم فلسطينيي الداخل المحتل وإسنادهم تمثل الكل الوطني الفلسطيني، وسنعمل ليمتد وجودها ونشاطها إلى كل أماكن تواجد شعبنا".

وأضاف قاسم في تصريح صحفي اليوم الإثنين: "نريد من خلال هذه الهيئة ترسيخ أن ساحات الفعل النضالي متواصلة ومتلاحمة، وأنه لا يمكن الفصل بين مكونات شعبنا".

وبين أن الرسالة المركزية للهيئة هي أنه لا يمكن لشعبنا ومقاومته أن يسمحوا للاحتلال بأن يستفرد بأي من مكونات شعبنا.

وأكد قاسم أن فلسطينيي الداخل المحتل جزء أصيل من شعبنا، مبينًا أن الاحتلال الصهيوني يسعى إلى اقتلاعهم من أرضهم، ولا يمكن لسياساته أن تفرق بين مكونات شعبنا.

وأوضح أن بداية أنشطة هيئة دعم وإسناد فلسطيني الداخل ستكون فعالية مركزية بمناسبة يوم الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين