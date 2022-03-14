إيران تتهم الاحتلال الإسرائيلي بالعمل ضدها من كردستان العراق

اتهم الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، دولة الاحتلال الإسرائيلي بالعمل ضد بلاده من إقليم كردستان، شمالي العراق.



وجاءت تصريحات زاده بعد يوم من القصف الصاروخي الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني، وقال إنه استهدف "مركزاً استراتيجياً (إسرائيلياً)" في مدينة أربيل عاصمة كردستان.



وأكد زاده في مؤتمر صحفي عقد بمبنى "الخارجية"، إن "على الكيان الصهيوني أن يدرك جيداً أننا نعلم نقاط تجسسه، وهذا تحذير واضح له".



وتابع: "قمنا بتحذير السلطات العراقية بأن لا تصبح حدودها مكاناً للتآمر على بلادنا، وأننا لا نقبل أبداً أن تتحول إحدى دول الجوار مركزا لإرسال الإرهابيين والتآمر".



وفي سياق متصل؛ أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن بلاده ستدعم بغداد وحكومات أخرى في المنطقة، إثر الهجوم الصاروخي الإيراني على مدينة أربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق).



وقال سوليفان، في بيان أصدره البيت الأبيض، اليوم الاثنين: "سندعم حكومة العراق في محاسبة إيران، وسندعم شركاءنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط في مواجهة تهديدات مماثلة من إيران".

المصدر / فلسطين أون لاين