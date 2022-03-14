فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

برشلونة يفاوض محمد صلاح واللاعب يرحب

الهيئة الوطنية: مخططات الاحتلال لتجزئة الشعب الفلسطيني لن تمر

الإعلام الحكومي يحذر: السلع متوفرة بغزة ولن نسمح برفع أسعارها

وظيفة شاغرة في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

الاقتصاد بغزة تحظر التعامل في تداول عملات "الفوركس"

6 وفيات و214 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

مطلوب موظفين كاشير للعمل في سيزون مول

الدعوة لمواصلة النضال من أجل الإفراج عن الأسيرات في سجون الاحتلال

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب إندونيسيا

قناة لبنانية: هجوم أربيل أسفر عن مقتل 4 ضباط إسرائيليين

إعلان تيك توك داخلي

برشلونة يفاوض محمد صلاح واللاعب يرحب

14 مارس 2022 . الساعة 12:53 بتوقيت القدس
...

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة وضع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كخيار ثاني لضمه حال فشل صفقة التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم دورتموند الألماني، في الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن صلاح سيكلف النادي الكتالوني مبلغ يتراوح من 60 إلى 70 مليون يورو، مشيرة إلى أن المحادثات الأولية التي تمت بين الطرفين كانت إيجابية، ولاقى برشلونة ترحيب مبدئي من النجم المصري لإتمام الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي يراهن على صلاح بأنه أنسب بديل لصفقة هالاند حال فشلها، بالرغم من أن صلاح ليس اللاعب رقم 9 "رأس الحربة الصريح" ولكن معدلاته التهديفية الرائعة وراء التفكير في التعاقد معه، والدليل مساهمته في 30 هدفاً خلال منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما سجل 20 هدفاً في 26 لقاء، وصنع 10 أهداف أخرى.

وأكدت الصحيفة أن وجود صلاح في هجوم برشلونة سيمثل قوة كبيرة رفقة أوباميانج، وأداما تراوري، وفيران توريس، وأنسو فاتي.

الجدير بالذكر أن صلاح لم يجدد تعاقده مع ليفربول حتى الآن، الذي ينتهي بنهاية موسم 2023، في ظل عدم توصل الطرفين لاتفاق بعد.

المصدر / وكالات
إعلان فيسبوك داخلي
#برشلونة #محمد صلاح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة