وظيفة شاغرة في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة تعلن فيه عن حاجتها للتعاقد مع (موظف عناية بالمشتركين) (عقد مؤقت) لمدة 11 شهرًا براتب شهري (1600) شيكل، على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

- أن يكون حاصلًا على الدبلوم المتوسط بعد الثانوية العامة من كلية معترف بها بتقدير عام (جيد) على الأقل، ضمن تخصص العلاقات العامة والإعلام أو أحد العلوم المالية والإدارية أو أي تخصص ذي علاقة.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

- خبرة عملية في مجال العمل المطلوب.

المهارات المطلوبة:

- أن يجيد استخدام برامج الحاسوب لإمكانية التعامل مع برامج الشركة المختلفة.

- حسن المظهر واللباقة في التعامل مع الآخرين.

- الاتصال الفعال والقدرة على العمل بروح الفريق، وتحمل ضغط العمل.

- لديه معرفة ودراية في مجال تقديم المعاملات الخدماتية والمالية وعد النقود وتمييزها.

- القدرة على إعداد التقارير المختلفة بجميع أنواعها.

- الالتزام بالقواعد والقوانين الموجودة في الشركة.

- أن يتميز بحسن السير والسلوك والانتماء الجيد لمصلحة العمل.

الأوراق المطلوبة:

- سيرة ذاتية.

- صورة عن المؤهل العلمي.

- صورة عن شهادة الثانوية العامة.

- صور عن شهادات الخبرة العملية.

- صور شهادات الدورات والمهارات التدريبية.

طريقة التسجيل

- تقدم الطلبات من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 28/3/2022