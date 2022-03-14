الاقتصاد بغزة تحظر التعامل في تداول عملات "الفوركس"

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الإثنين، قراراً بشأن حظر التعامل في تداول العملات الأجنبية "الفوركس".

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن القرار ينص على حظر أي شخص غير مرخص له من جهات الاختصاص القيام بالبيع أو الشراء في أدوات البورصة الأجنبية أو إجراءات وساطة مالية لأي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في بيع أو شراء العملات أو الأوراق المالية أو غيرها من العملات في البورصات الأجنبية "الفوركس".

وذكرت أن القرار يمنع تقديم أي دورات أو برامج تدريبية يكون لها علاقة في مجال تداول العملات الأجنبية "الفوركس".

وأكد أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة.

المصدر / فلسطين أون لاين