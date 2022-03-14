6 وفيات و214 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7 % ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزارة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا"، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت 4، بيت لحم 11، ضواحي القدس 2، جنين 12، طوباس 2، الخليل 6، قلقيلية 2، رام الله والبيرة 18، طولكرم 3، نابلس 4، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 115، مدينة القدس 35".

وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت 2، بيت لحم 9، ضواحي القدس 2، جنين 10، طوباس 0، الخليل 5، قلقيلية 15، رام الله والبيرة 22، طولكرم 9، نابلس 19، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 400، مدينة القدس 90".

وسجلت 3 حالات وفاة في قطاع غزة، حالة في الخليل، حالة في جنين، وحالة في مدينة القدس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت وجود 27 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 46 مريضا، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين