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زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب إندونيسيا

14 مارس 2022 . الساعة 11:14 بتوقيت القدس
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قال مسؤولون في إندونيسيا، إن زلزالا قويا وقع قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وشعر به السكان بقوة في بعض المناطق ومنها مدينة بادانغ، ولكن لم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال مدير وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية دويكوريتا كارناواتي، إن الزلزال الذي بلغت شدته 6.7 درجة وقع عند الساعة الـ04:09 بالتوقيت المحلي (21:09 بتوقيت غرينتش الأحد). وأضاف أن الزلزال لم يكن بالقوة التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قد قال في وقت سابق، إن زلزالا بقوة 6.8 درجة وعلى عمق 40 كيلومترا وقع بالقرب من كيبولاوان باتو في إندونيسيا.

ولم يتلق المسؤولون أي معلومات حتى الآن عن الأضرار، لكن مسؤولا قال إنهم ما زالوا يقيّمون التأثير في بعض المناطق النائية، ومنها نياس سيلاتان في شمال سومطرة حيث توجد صعوبة في الاتصالات.

المصدر / وكالات
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#إندونيسيا #زلزال

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