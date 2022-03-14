الكتلة الإسلامية تضع مقترحات لإجراء الانتخابات الطلابية بجامعة الخليل

طرحت الكتلة الإسلامية بجامعة الخليل عدة مقترحات لإجراء انتخابات مجلس اتحاد الطلبة، بعد إعلان إدارة الجامعة تعذر عقدها في الموعد المتفق عليه في 24 مارس آذار الجاري.

وأبلغت إدارة الجامعة الكتل الطلابية بأن انتخابات مجلس اتحاد الطلبة لن تعقد في الموعد المتفق عليه هذا الشهر بحجة وجود "نشاطات مقررة مسبقا" لكلية الإدارة في الفترة من ٢٠ - ٣١ آذار مارس الجاري"، واقترحت تأجيل الانتخابات لما بعد عيد الفطر المبارك بتاريخ ٨ أيار مايو القادم.

وقالت الكتلة الإسلامية، إن خيارها هو إجراء الانتخابات الطلابية في الموعد المتفق عليه مسبقا، وعزت ما وصفته بـ"الإرباك الحاصل" إلى تقصير عمادة شؤون الطلبة في تنسيق الموعد وترتيبه مع بقية كليات الجامعة.

وأضافت: "لكننا ورغم ذلك على أتم استعداد لإبداء المرونة الكافية والتعاون لما فيه مصلحة الطلبة دون التفريط بحقنا في إجراء الانتخابات".

واقترحت الكتلة الإسلامية أن يتم الاتفاق مع كلية الإدارة على إنهاء أنشطتها بتاريخ ٢٩ آذار الجاري وعقد الدعاية الانتخابية والاقتراع في يومي ٣٠ و ٣١ آذار الجاري وهو الاقتراح الذي نراه الأنسب والأفضل.

وأضافت: أنه "في حال تعذر هذا الاقتراح، ورغم تحفظنا على تأجيل الانتخابات عن الموعد المتفق عليه فإننا ومن منطلق حرصنا على إجراء الانتخابات كحق طلابي أصيل، فإننا نقبل تأجيل الانتخابات لما بعد انتهاء عطلة عيد الفطر على أن تعقد بتاريخ ٩ أيار القادم ويتم تخصيص يوم ٨ أيار للدعاية الانتخابية".

وأفادت ممثلة الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، وفاء حميدات، أن الكتلة قدمت منذ بداية الفصل الحالي كتابا تطالب فيه بإقامة الانتخابات نظرا لانقطاعها منذ ٢٠١٩ لكن عمادة شؤون الطلبة استمرت بالمماطلة.

وأضافت: حميدات أنه "في ٧ من هذا الشهر عقدت العمادة اجتماعا وأبلغت الأطر بتحديد موعد الانتخابات في ٢٤ من هذا الشهر على الرغم من الفترة قصيرة، إلا أنه تمت الموافقة من جميع الأطر لأهمية وجود مجلس للطلبة".

وذكرت أنه "بعد ذلك طالبنا العميد أكثر من مرة بعقد اجتماع للجنة التحضيرية لانتخابات والبدء بالترتيبات اللازمة للانتخابات من تحديد تاريخ الترشح وباقي الأمور، لكن للأسف مع اقتراب موعد الانتخابات لم يكن هناك أي خطوات على أرض الواقع".

وأشارت إلى أنه أول من أمس "أبلغنا العميد باجتماع مفاجىء وأخبرنا فيه باستحالة إقامة الانتخابات في ٢٤ الشهر بحجة وجود نشاط أو فيما يعرف بالسوق التجاري لكلية التمويل والإدارة أي لأحد الكليات في ملعب الجامعة في فترة الانتخابات".

ولفتت حميدات الانتباه إلى أن الأطر الطلابية قدمت مقترحا للإدارة على رفع كتاب رسمي للعميد اليوم الإثنين بأن تتم الموافقة على التأجيل على أن تجري في بداية أيار.

ونبهت إلى أن التواصل مع باقي الكتل الطلابية قائم بشأن موضوع الانتخابات "والتي هي قضية حساسة تحتم علينا التواصل للخروج بموقف حاسم إزاء الانتخابات".

المصدر / فلسطين أون لاين