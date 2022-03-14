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وظائف شاغرة في جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية

14 مارس 2022 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
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جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية جمعية أهلية تنموية، تسعى إلى المساهمة في تحسين أوضاع المجتمع المحلي الصحية والتعلمية والثقافية والاجتماعية، من خلال برامج شاملة ذات جودة عالية.
تعلن جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية عن حاجتها للوظائف التالية:

1- وظيفة أخصائية نفسية

للتسجيلhttps://forms.gle/pH6wo3WAFgWQbnqq8

2- وظيفة مدير حالة 

للتسجيلhttps://forms.gle/J13J7XZcgU4sHnFFA

3- منسقة مشاريع (عدد 2)

للتسجيلhttps://forms.gle/84zj8YGmqWjXpi8D6

- آخر موعد لتقديم الطلبات يوم السبت الموافق 19/03/2022 الساعه 1 ظهراً

 

 

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