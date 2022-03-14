وظائف شاغرة في جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية

جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية جمعية أهلية تنموية، تسعى إلى المساهمة في تحسين أوضاع المجتمع المحلي الصحية والتعلمية والثقافية والاجتماعية، من خلال برامج شاملة ذات جودة عالية.

تعلن جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية عن حاجتها للوظائف التالية:

1- وظيفة أخصائية نفسية

للتسجيل: https://forms.gle/pH6wo3WAFgWQbnqq8

2- وظيفة مدير حالة

للتسجيل: https://forms.gle/J13J7XZcgU4sHnFFA

3- منسقة مشاريع (عدد 2)

للتسجيل: https://forms.gle/84zj8YGmqWjXpi8D6

- آخر موعد لتقديم الطلبات يوم السبت الموافق 19/03/2022 الساعه 1 ظهراً