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ناشطة تُحذر من استغلال المناسبات اليهودية لفرض واقع جديد بـ"الأقصى"

14 مارس 2022 . الساعة 10:36 بتوقيت القدس
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الناشطة المقدسية هنادي حلواني (أرشيف)

حذرت المعلمة والمرابطة المقدسية هنادي حلواني من استغلال الاحتلال ومستوطنيه  للأعياد لفرض واقع جديد في المسجد الأٌقصى المبارك.

وقالت حلواني في تصريح صحفي اليوم الإثنين:" عيد المساخر العبري الذي يحاول المحتل فيه فرض واقع جديد في مسجدكم يجب أن لا يمر من أقصانا".

وأضافت:" علينا أن نردّ مطامعهم في مقدساتنا بكل ما أوتينا من قوة، وأن نحفظ أمانة نبيّنا ما استطعنا لذلك سبيلا".

وأوضحت حلواني أن الاحتلال تمادى في اعتداءاته وتدنيسه للأقصى بدون رقيب أو حسيب، ويقتحمه المستوطنون وكأنه لهم، مشددة على ضرورة الرباط والنفير إلى الأقصى.

وكانت "جماعات الهيكل" المزعوم قد دعت لاقتحام المسجد الأقصى يومي الأربعاء والخميس، بدعوى إحياء ما يسمى عيد "المساخر" أو "البوريم".

ونشرت "جماعات الهيكل" عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لمستوطنيها المتطرفين لاقتحام المسجد خلال ساعات الاقتحام اليومية.

وتحاول تلك الجماعات خلال أعيادها، فرض طقوسها التوراتية داخل المسجد الأقصى، وقراءة فقرات توراتية بصوت مرتفع داخل الأقصى وبشكل جماعي، وشعائر تلمودية، عدا عن محاولة إدخال البوق والأدوات والملابس التنكرية، والغناء والرقص والاحتفال على أبوابه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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