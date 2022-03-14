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توغل لآليات الاحتلال شمال قطاع غزة

14 مارس 2022 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
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توغل آلية عسكرية داخل السياج الأمني المحيط بقطاع غزة (أرشيف)

توغلت آليات عسكرية تتبع الاحتلال إسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، شمال بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بتوغل 8 جرافات وآليتي مركافاة خارج السياج الأمني شمال البلدة، وشرعت بأعمال تجريف في المكان وسط إطلاق نار متقطع وتحليق لطائرات الاستطلاع.

وتتعمد آليات الاحتلال العسكرية التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها وفلاحتها.

ويضاف هذا التوغل إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لاحتواء العدوان الذي تم برعاية قطرية ومصرية يوم 31 آب/أغسطس 2020، والعدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين
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