وظيفة شاغرة في شركة محلات بن ازحيمان

إعلان توظيف صادر عن شركة سلسلة محلات بن ازحيمان تعلن فيه عن حاجتها لمشرف مبيعات للعمل في مدينة غزة.

المهام المسؤوليات الأساسية

- العمل على تحقيق أهداف نمو المبيعات وضبطها بما يضمن تحقيق الخطة التسويقية للشركة.

- المتابعة المباشرة والاشراف على اداء مندوبين المبيعات بكل ما يتعلق بالمهام اليومية الخاصة بهم

- متابعة توفير المنتجات والاصناف المطلوبة من قبل مندوبي المبيعات وكذلك متابعة توفير المواد الدعائية والهدايا.

- التأكد من تغطية المناطق المستهدفة من قبل المندوبين والعمل على جمع التغذية الراجعة من الزبائن (الجملة) وتقديمها في تقارير لادارة المبيعات

- اعداد كافة التقارير المتعلقة باداء المندوبين وتقديمها الى ادارة المبيعات حسب الاصول.

- متابعة الجرد الدوري والفجائي للمندوبين واجراء فحوصات التالف والمنتهي صلاحية من البضاعة

- متابعة الايداعات النقدية بشكل يومي و في الفترة المحددة والتأكد من سير اجراءات استلام وتسليم البضائع والاموال حسب سياسة الشركة.

- متابعة نظام نقاط البيع الخاص بالمندوبين والتأكد من سير عملية البيع وفق السياسة المتبعة واعداد كافة التقارير اللازمة.

المؤهلات المطلوبة لمشرف المبيعات:

- درجة البكالوريوس في المبيعات أو التسويق أو إدارة الأعمال.

- خبرة سابقة لمدة 3 سنوات على الأقل في الإشراف على مبيعات التجزئة أو مجالات ذات صلة.

- مهارات الكمبيوتر الأساسية والخبرة في حفظ البيانات و المستندات أو تحديث ملفات تعريف العملاء ؛ قد تتضمن إدخال البضائع وتتبعها ، والجدولة باستخدام Microsoft Office أو برنامج مشابه.

- القدرة العالية على المتابعة وتحديد الأولويات وإدارة الوقت بكفاءة.

- القدرة على ادارة الفريق

طريقة التسجيل

- التقدم للوظيفة فقط من خلال الرابط التالي، مع تحميل السيرة الذاتية محتوية على الصورة الشخصية:

izhiman.com/Careers

- ملاحظة: لن يتم النظر في أي طلب لم يستوفي الشروط أعلاه.

- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 26/3/2022