قبل أيام من إطلاقها.. أبرز تسريبات هواتف "سامسونغ" القادمة

بعد طرحها لسلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S التي تضمنت 3 طرازات الشهر الماضي، تستعد شركة "سامسونغ" لصناعة الأجهزة الإلكترونية لإطلاق سلسلة هواتفها للفئة المتوسطة وفوق المتوسطة، Galaxy A، الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع أن تتضمن الفئة الجديدة 4 طرازات أساسية، وهي Galaxy A23″ وGalaxy A33 وGalaxy A53″ وGalaxy A73.

وعلى عكس سلسلة Galaxy S وهواتف Galaxy Z القابلة للطي، تقدم سلسلة Galaxy A قيمة مقابل سعر مقبول نسبيا، مع مميزات وخصائص تنال ثقة مستخدمي هذه الفئة.

ومن المقرر إقامة حدث إطلاق الهواتف الجديدة، الذي يحمل اسم Awesome Galaxy A Event، يوم الخميس المقبل.

ولا تعطي الصورة التشويقية للحدث التي نشرتها الشركة، الكثير من التلميحات حول الهواتف المقرر إطلاقها.

وتظهر الصورة 7 أحرف ”A“، ويمكن أن تشير إلى ظهور سبعة هواتف من السلسلة ”A“، على الرغم من أن سامسونغ عرضت 4 فقط في حدث الإطلاق العام الماضي.

وبعد طرح مجموعة Galaxy S22 الرائدة في فبراير وظهور Galaxy S21 FE بسعر معقول نوعا ما في كانون الأول/يناير، يتوقع محبو سامسونغ هواتف أقل تكلفة صديقة للميزانية في حدث إطلاق Galaxy A، الذي من المقرر أن يتم بثه على موقع الشركة على الويب والقناة الرسمية على منصة ”يوتيوب“.

ومن المتوقع أن تشهد طرازات Galaxy A الجديدة تغييرات جذرية عن الموديلات السابقة مع توقعات بأن تدعم الهواتف شبكات الجيل الخامس ”5G“، وهي ميزة تقدمها شركات منافسة أخرى في هواتف تستهدف الفئة المتوسطة.

وتشير الشائعات والتسريبات إلى أن هاتفي "Galaxy A73″ و“A53“ سيشهدان ترقيات مميزة عن الطرازات السابقة. ومن المتوقع أن يأتي هاتف ”A73“ بنفس شاشة الطراز السابق مقاس 6.7 بوصة، مع ترقية المعالج إلى شريحة ”Snapdragon 750G“.

وقد يحتوي هاتف ”A53“ على شاشة مقاس 6.5 بوصة مقترنة بشريحة ”Exynos 1200“ من ”سامسونغ“، إلى جانب كاميرا خلفية رباعية وأخرى سيلفي بدقة 32 ”ميغا بيكسل“.

وعلى عكس الهواتف الذكية الأخرى المتوقعة من سلسلة ”Galaxy A“، تشير التسريبات إلى أن هاتفي ”A33″ و“A23“ سيعملان على نظام تشغيل ”Android 11“.

ووفقا للتقارير، قد يحتوي الهاتف الأول على شاشة من نوع ”AMOLED“ مقاس 6.4 بوصة بينما سيحصل الآخر على شاشة من نوع ”IPS“ بحجم 6.6 بوصة، وكلاهما سيحصل على معدل تحديث للشاشة يبلغ 90 هرتز.

المصدر / وكالات