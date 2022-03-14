"حماس" تُحذر الاحتلال ومستوطنيه من تدنيس "الأقصى"

حذر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، الاحتلال الإسرائيلي والجماعات الاستيطانية المتطرفة من مغبّة تنفيذ الدعوات لتدنيس المسجد الأقصى المبارك فيما يسمّى يوم "المساخر" في 16 و17 من الشهر الجاري.

وأكد حمادة في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن تلك الدعوات تمثّل "جريمة وانتهاكًا لكلّ الأعراف والشرائع السماوية، واستفزازًا مباشرًا لشعبنا وأمَّتنا الإسلامية".

وحمّل الاحتلال "مسؤولية توفير الحماية لهذه الجماعات المتطرّفة، وتداعيات ما يمكن أن يحدث، داعيا جماهير شعبنا في القدس وعموم الضفة والدَّاخل المحتل إلى الرّباط في المسجد الأقصى المبارك وشدّ الرّحال إليه".

ودعا حمادة جماهير الشعب الفلسطيني للتصدّي بكل الوسائل لهذه الاقتحامات، وحماية "الأقصى"، ومنع هؤلاء المتطرّفين من تدنيسه.

المصدر / فلسطين أون لاين