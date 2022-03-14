وظيفة شاغرة في مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية

إعلان توظيف صادر عن مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لشغل وظيفة مهندس أجهزة طبية حسب التفاصيل التالية:
- مدة العقد: سنة قابلة للتجديد
- المسؤول المباشر: المدير الإداري والمالي
- الموظفين المرؤوسين: فني أجهزة طبية عدد 1
المهام والمسؤوليات:
- تشخيص أعطال الأجهزة الطبية ومتابعة إجراءات الإصلاح والصيانة وإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من أدائها.
- إعداد خطط وبرامج تركيب الأجهزة الطبية المُوردة إلى المستشفى.
- إعداد برامج الصيانة الوقائية للأجهزة الطبية بحسب تعليمات الشركات المصنعة ومتابعة تنفيذها.
- إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بالأعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.
- الحفاظ على سلامة الأجهزة الطبية وإعداد سجل صيانة لكل جهاز من أجهزة المستشفى والتأكد من تسجيل أي صيانة فيه.
- التنسيق مع الفنيين في إعداد قوائم قطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية والطارئة لجميع أجهزة ومعدات المستشفى الطبية.
- رفع تقرير بالأجهزة الغير قابلة للإصلاح والمشاركة في إعداد محاضر إتلافها.
- التنسيق مع فنيي الصيانة والتأكد من قيامهم بالواجبات الوظيفية.
- الحفاظ على كتالوجات الأجهزة والتأكد من عمل الصيانة الوقائية حسب دليل الصيانة الموصي به من قبل الشركة المصنعة.
- التأكد من صحة إجراءات التعامل الصحيح مع الأجهزة التي تحتوي على مواد كيمائية وإشعاعيه.
- رفع التقارير الدورية والسنوية بالإنجازات والمشاكل والإخفاقات للإدارة العليا.
- أي مهام أخرى حسب التكليف من الإدارة
المؤهلات المطلوبة:
- أن يحمل المرشح شهادة البكالوريوس في هندسة الأجهزة الطبية من جامعة معترف بها.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال هندسة الأجهزة الطبية.
- إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
- أن يكون لديه القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل أعباء العمل خارج ساعات العمل حسب الحاجة.
- إجادة استخدام حزمة برامج الميكروسوفت.
- لديه مهارات جيدة في الاتصال والتواصل مع الأطراف الداخلية والخارجية للمستشفى.
- القدرة على التحليل واتخاذ القرار.
طريقة التسجيل
- على الراغبين بتقديم الطلبات تعبئة النموذج وإرسال السيرة الذاتية من خلال الضغط ( هنا )
- آخر موعد لاستقبال الطلبات هو نهاية يوم عمل الأحد الموافق 20/3/2022م
- ملاحظة / عند تعبئة الطلب يرجى الدخول من خلال البريد الالكتروني الخاص بك على Gmail.