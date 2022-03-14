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وظيفة شاغرة في مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية

14 مارس 2022 . الساعة 10:19 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته  لشغل وظيفة مهندس أجهزة طبية حسب التفاصيل التالية:

- مدة العقد: سنة قابلة للتجديد

- المسؤول المباشر: المدير الإداري والمالي

- الموظفين المرؤوسين: فني أجهزة طبية عدد 1

المهام والمسؤوليات:

- تشخيص أعطال الأجهزة الطبية ومتابعة إجراءات الإصلاح والصيانة وإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من أدائها.

- إعداد خطط وبرامج تركيب الأجهزة الطبية المُوردة إلى المستشفى.

- إعداد برامج الصيانة الوقائية للأجهزة الطبية بحسب تعليمات الشركات المصنعة ومتابعة تنفيذها.

- إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بالأعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.

- الحفاظ على سلامة الأجهزة الطبية وإعداد سجل صيانة لكل جهاز من أجهزة المستشفى والتأكد من تسجيل أي صيانة فيه.

- التنسيق مع الفنيين في إعداد قوائم قطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية والطارئة لجميع أجهزة ومعدات المستشفى الطبية.

- رفع تقرير بالأجهزة الغير قابلة للإصلاح والمشاركة في إعداد محاضر إتلافها.

- التنسيق مع فنيي الصيانة والتأكد من قيامهم بالواجبات الوظيفية.

- الحفاظ على كتالوجات الأجهزة والتأكد من عمل الصيانة الوقائية حسب دليل الصيانة الموصي به من قبل الشركة المصنعة.

- التأكد من صحة إجراءات التعامل الصحيح مع الأجهزة التي تحتوي على مواد كيمائية وإشعاعيه.

- رفع التقارير الدورية والسنوية بالإنجازات والمشاكل والإخفاقات للإدارة العليا.

- أي مهام أخرى حسب التكليف من الإدارة

المؤهلات المطلوبة:

- أن يحمل المرشح شهادة البكالوريوس في هندسة الأجهزة الطبية من جامعة معترف بها.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال هندسة الأجهزة الطبية.

- إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

- أن يكون لديه القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل أعباء العمل خارج ساعات العمل حسب الحاجة.

- إجادة استخدام حزمة برامج الميكروسوفت.

- لديه مهارات جيدة في الاتصال والتواصل مع الأطراف الداخلية والخارجية للمستشفى. 

- القدرة على التحليل واتخاذ القرار.

طريقة التسجيل 

-  على الراغبين بتقديم الطلبات تعبئة النموذج وإرسال السيرة الذاتية  من خلال الضغط ( هنا )

- آخر موعد لاستقبال الطلبات هو نهاية يوم عمل الأحد  الموافق 20/3/2022م

- ملاحظة / عند تعبئة الطلب يرجى الدخول من خلال البريد الالكتروني الخاص بك على Gmail.

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