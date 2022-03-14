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تجريف استيطاني جديد غرب سلفيت بالضفة

14 مارس 2022 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
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تجريف استيطاني بالضفة (أرشيف)

واصل اليوم الإثنين، مستوطنون وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي تجريف أراضٍ شمال بلدة كفر الديك شمال غرب سلفيت بالضفة المحتلة.

وقال  أحد  المزارعين  أن التجريف يجري حول مستوطنة "عموئيل"  الصناعية والسكانية، دون توقف ولا يعرف متى يتوقف.

وتتوسع مستوطنة " عموئيل " على حساب أراضي دير استيا  حيث يتم بناء مصانع  جديدة.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين
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