غزة: 3 وفيات و115 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 794 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 115 إصابة جديدة بالفيروس.

وذكرت أنها سجلت 400 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 248471 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 3302 حالة، وإجمالي المتعافين 243209 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1960 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 47 حالة، من بينها 34 حالات خطيرة وحرجة.

ونبهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 672492 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين