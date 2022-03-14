الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الإثنين 14 مارس 2022، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي بيت لحم: أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر احمد قاسم الشيخ، وخليل قاسم الشيخ، من قرية مراح رباح جنوبا، وعباس محمد شحادة من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وأوضحت أن قوات الاحتلال داهمت حقل الرعاة في مدينة بيت ساحور، وعبثت بمحتوياته وألحقت أضرارا فيه.

وفي طوباس: ذكر مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الشاب عنان جهاد أبو مطاوع (38 عامًا)، واعتقلته بعد تفتيش منزله.

كما اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال تخللها إطلاق نار كثيف، وقنابل صوتية ومسيلة للدموع.

أما في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، بلدة بلعا شرق طولكرم، واعتقلت الشابين مهند منير ملحم، ومحمد طارق ملحم بعد مداهمة منزليهما في البلدة.

ومن الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين