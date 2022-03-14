الهيئة الوطنية لدعم الداخل المحتل.. خطوة غزية لتوحيد نضالات الشعب الفلسطيني

غزة/ محمد أبو شحمة:

ِفي ظل الهجمة الإسرائيلية على فلسطيني عام 1948، ولدعم صمود الفئة المهمة من الشعب الفلسطيني، أطلق في قطاع غزة هيئة وطنية تكون مهمتها دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل.

وتتكوّن الهيئة الوطنية من الفصائل الوطنية والإسلامية ومكونات وطنية وأهلية ومجتمعية وشخصيات اعتبارية ووجهاء ومخاتير وشخصيات دينية.

وجاء إطلاق الهجمة، لمواجهة الممارسات العنصرية للاحتلال ضد فلسطيني الداخل المحتلة، ومواجهة قانون القومية العنصري وإجراءات التطهير العرقي وقانون المواطنة وإجراءات التمييز العنصري.

من جانبه، الكاتب والمحلل السياسي، نهاد الشيخ خليل، أن إطلاق هيئة وطنية لدعم فلسطيني الداخل المحتل، من شأنه تعزيز أن الفلسطينيين شعب واحد، ويخضون نضال مشترك لإنهاء الاحتلال.

ويقول الشيخ خليل في حديثه لـ"فلسطين": "المراحل الأولى لإعادة بناء التعاون من جديد بين مكونات الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948، وفلسطينيين الشتات، وغزة، يجب أن يخوضوا نضالات مشتركة لمساندة بعضهم البعض في القضايا العاجلة والملحة والعناوين الرئيسية".

ويضيف الشيخ خليل: "على أرضية التعاون بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني، يمكن تجدير الشركات النضالية بين مختلف الأماكن، بمعنى لا يجوز أن تناضل غزة لوحدها، والنقب لوحده، والجليل لوحده، ولكن يجب بناء نضالات مشتركة".

ويوضح أن الهيئة يمكن المساهمة في جعل غزة داعم وشريك أصيل في النضال، وهو ما يشجع مناطق أخرى كالضفة الغربية وأهالي الداخل المحتلة والشتات، لإنشاء هيئات لمؤازرة المناطق الأخرى.

ويشير إلى أن ما يتعرض له الفلسطينيون خطير واستراتيجي خاصة في الداخل المحتلة، لدلك يجب أن تظهر الروح النضالية التي لم تنعدم، ويجب تعزيزه، ويتم إشعارهم أنهم جزء من أبناء الشعب الفلسطيني.

ويبين أن أهالي الداخل المحتل لم يتركوا أبناء الشعب الفلسطيني على مدار صراعه مع الاحتلال، حيث قدموا الشهداء والتضحيات، وفي محاولات كسر الحصار عن قطاع غزة.

ويوضح أنهم يلعبون دور كبير في دعم المسجد الأقصى، والرباط فيه، ودعم اقتصاد مدينة القدس المحتلة.

بدوره، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي، محمد أبو شباب، أن الإعلان عن لجنة دعم فلسطينيي الداخل نقطة قوة تسجل لغزة وفصائلها نحو قيادة المشروع الوطني.

ويقول أبو شباب في حديثه لـ"فلسطين": "غزة التي تشكل نموذجا يحتذى في توافق الفصائل وتعاونها في قضاياها الداخلية ومواجهة الاحتلال".

وأضاف أبو شباب: "حاول الاحتلال جاهدا تقطيع أواصر الفلسطينيين، وتشتيتهم، ففصل الضفة عن غزة، وعزل الداخل عن الشتات، ولكن الفلسطينيين اليوم يعلنون أنهم على قلب رجل واحد رغم محاولة الاحتلال عزل فلسطينيي الداخل بالذات، فظن أنه نجح في عزلهم، وأنه يستطيع الاستفراد بهم، وأنه استطاع تدجينهم في المجتمع الصهيوني، إلا أن رهانه فشل، وما قضية النقب عنا ببعيد، ووقفتهم ضد الحرب على غزة في مايو الماضي".

ويوضح أن لجنة دعم فلسطينيي الداخل التي خرجت من غزة يؤكد أن الفلسطينيين تجمعهم قضاياهم الوطنية، وتوحدهم مقاومة الاحتلال مهما اختلفت أماكن تواجدهم، ويظهر الدور الريادي لغزة في طليعة المشروع الوطني.