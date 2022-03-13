وفاة عامل مصري بالسعودية خلال مشاجرة دامية

توفي عامل مصري بالسعودية خلال مشاجرة مع سائق سوري.

العامل المصري مصطفى محمد العربي بغدادي من محافظة أسوان توفي بعد إصابته خلال مشاجرة مع سائق من الجنسية السورية، وخلال المشاجرة قام السائق السوري بطعن العامل المصري بآلة حادة (مفك) في رقبته ولاذ بالفرار.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة المصري، أنه تمّ تكليف المُلحق العُمالي بالرياض بمتابعة شحن الجثمان بالتنسيقِ مع القنصلية وموافاة الوزارة بتقريرٍ بذلك فور معرفة باقي المُلابسات أولًا بأول.

وتلقّت الوزارة تقريرًا عاجلًا من الملحق العمالي أحمد رجائي أشار فيه إلى تفاصيل الحادث، بأنّ المصاب ويبلغ من العمر 43 عامًا وهو متزوج وزوجته برفقته بالرياض، توفي أمس السبت 12 مارس، حيث أُصيب منذ يومين خلال مشاجرةٍ مع سائقٍ من الجنسية السورية، وخلال المُشاجرة قام السائق السوري بطعنِ العاملِ المصري بآلةٍ حادّةٍ (مفك) في رقبته ولاذ بالفرار، وفقًا لصحيفة الأهرام.

وأضاف الملحق العمالي أنه تمّ نقل العامل المصري إلى مدينة الملك سعود الطبية (الشميسي) بالرياض وتلقّى الإسعافات الأولية وبمراجعة الطبيب المعالج للحالة أفاد بوصول العامل في حالة خطيرة ولديه تجمّعات دموية على الرئتين مما استوجب عمل شرنقتين ووضعه على جهاز التنفس الصناعي وخلال اليومين الماضيّين توقّف القلب عدة مرات وتمّ إنعاشه بالصدمات الكهربائية وعاد إلى العمل مرة أخرى إلا أنّ العامل دخل صباح أمس السبت في حالة وفاة دماغية ما كان له الأثر السيّئ على حالته الصحيّة العامة وفاضت روحه إلى بارئها بعد صلاة العصر.

وأوضح الملحق العمالي"رجائي" أنّ السلطات السعودية قامت من جانبها بتفريغ كاميرات المراقبة وتحديد هوية السائق السوري والسيارة التي كان يستقلّها وتمّ عمل محضرٍ بالواقعة بمركز شرطة المنار بالرياض وتكليف البحث الجنائي بضبط الجاني.

المصدر / وكالات