بعد خروجه من "أبطال أوروبا".. قرارات كبرى بانتظار باريس سان جيرمان

بعد أن وجه ريال مدريد الإسباني ضربة قاسية لباريس سان جيرمان وأخرجه من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، فإنّ العملاق الفرنسي بات عليه أن يتخذ قراراتٍ كبرى بشأن من سوف يُغادر صفوفه مع بداية الموسم المقبل، وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وكان ريال مدريد قد فاز في ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف كانت كافية لانتقاله إلى دور الثمانية من دوري الأبطال رغم أنه كان قد خسر مباراة الذهاب في باريس بهدفٍ نظيف.

وبعد إقصاء باريس سان جيرمان على يد "لوس بلانكوس"، أُثيرت أسئلة بشأن أيٍّ من لاعبي هذا الفريق المُرصّع بالنجوم سوف يبقى في الموسم المقبل.

المجلة الفرنسية "ليكيب" المُقرّبة من النادي الفرنسي حاولت الإجابة على هذه الأسئلة من خلال ذكر أسماء اللاعبين المُتوقّع أن يغادروا الفريق في الصيف.

ورغم أنّ باريس سان جيرمان لم يتخلّ عن محاولاته لتجديد عقد نجمه الدولي كيليان مبابي، لكن من المُرجّح أن يغادر اللاعب الفرنسي باريس وينضم إلى ريال مدريد في يوليو القادم.

وأما بالنسبة للنجم الأرجنتيني أنخل دي ماريا، فقد شدّد ليكيب على أنّ اللاعب الأرجنتيني الدولي لمنتخب "التانغو" لن يلعب في الموسم القادم مع المارد الأزرق.

وأشارت ليكيب إلى أنّ كلًّا من النجمين ليونيل ميسي ونيمار "يجب أن يبقيا" لعامٍ آخر، زاعمة أنّ المُقرّبين من قائد برشلونة السابق يدركون أنه سعيد في باريس.

ووضع نيمار مشابه، حيث يستمر عقده حتى العام 2025، إذ لا يوجد نادٍ يمكنه تغطية راتبه في حالة رغبة باريس سان جيرمان في الاستفادة من بيعه.

ويُعتبر ماركينيوس وماركو فيراتي وأشرف حكيمي وجيانلويجي دوناروما ونونو مينديز وبريسنل كيمبيمبي العمود الفقري للفريق ومن المتوقع أن يظلّوا جميعًا في مكانهم.

وفي الوقت نفسه، فإنّ مستقبل لياندرو باريديس، وإدريسا غوي، وتيلو كيرر، ولايفين كورزاوا، وجوليان دراكسلر، وأندير هيريرا لا يزال غامضًا.

وناقشت ليكيب أيضًا الحالة الغريبة لسيرخيو راموس، التي وصفت انتقاله إلى نادي العاصمة الفرنسية بأنه "فشل ذريع"، حيث لعب قلب الدفاع الإسباني خمس مبارياتٍ فقط منذ انضمامه للفريق.

فراموس لديه عام آخر في عقده وإذا أراد باريس سان جيرمان التخلُّص منه، فعليهم دفع الرواتب المُتبقّية له لمدة عام.

المصدر / وكالات