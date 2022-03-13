فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بعد خروجه من "أبطال أوروبا".. قرارات كبرى بانتظار باريس سان جيرمان

مقتل صحفي أميركي في إربين الأوكرانية

اكتشاف نفق للمقاومة بصفد يعود تاريخه لحرب 48

إقلاع أول رحلة مباشرة من المغرب إلى دولة الاحتلال

"عمرو": اقتحام الأقصى منتصف شعبان مقدمة لما سيحدث في رمضان

في "نادي السلام" ظريف الغرة يزيل الفجوة بين الرياضة وذوي الإعاقة

"حماس" تحيي مناسبة اليوم الوطني للجريح الفلسطيني في غزة

الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم الأربعاء والخميس المقبلين

إشادة فلسطينية بمواقف الكويت الرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

ممثلون عن عشائر أردنية يقودون وساطة بين عشيرتين بمدينة الخليل

إعلان تيك توك داخلي

مقتل صحفي أميركي في إربين الأوكرانية

13 مارس 2022 . الساعة 18:32 بتوقيت القدس
...
صورة متداولة للصحفي الأميركي القتيل

قتل صحفي أميركي، برصاص القوات الروسية في بلدة إربين وأصيب صحفي آخر، بحسب ما كشف قائد شرطة منطقة كييف، الأحد، آندري نايبيتوف.

ونقلت وكالة "رويترز" عن نايبيتوف في بادئ الأمر أن الصحفي القتيل كان يعمل لصالح "نيويورك تايمز"، لكن الصحيفة قالت إن الصحفي عمل لحسابها في السابق لكنه لم يكن يعمل معها حاليا. وذكرت أن اسمه برنت رينو.

وذكر نايبيتوف أن رينو قُتل برصاص القوات الروسية في إربين دون أن يكشف تفاصيل عن الواقعة، كما لم يعلن هوية الصحفي المصاب.

وقال متحدث باسم صحيفة "نيويورك تايمز": نشعر بالحزن الشديد إزاء الأنباء عن مقتل الصحفي برنت رينود في أوكرانيا".

وأضاف "رينود كان مصورا بارعا وعمل معنا لفترات آخرها عام 2015 ولم يكن موفدا من جانبنا إلى أوكرانيا".

وسارع مسؤولون أوكرانيون إلى تحميل القوات الروسية مسؤولية إطلاق النار لكن الملابسات الدقيقة لم تتضح بعد. وسمع مراسلو فرانس برس أصوات إطلاق نار من أسلحة خفيفة ومدفعية في المكان.

وقال صحفي كان ضمن فريق العمل في فيديو بينما تتم معالجته في مستشفى، إنهم كانوا يعبرون جسرا في إربين لتصوير لاجئين يفرون، و"طلب منا شخص أن نسلك جسرا آخر، لكن تم إطلاق النار علينا من الخلف بعد أن عبرنا نقطة تفتيش، فبدأ السائق في الدوران للهرب لكن صديقي برنت رينو تلقى رصاصة في رقبته ولا أعلم كيف حاله الآن لأننا افترقنا بعد إطلاق الرصاص علينا".

وقال الجرّاح المتطوع لمساعدة القوات الأوكرانية، دانيلو شابوفالوف، لفرانس برس: "تعرّضت السيارة لإطلاق نار. كان في داخلها صحفيين اثنين وشخص أوكراني".

وأضاف أن الأوكراني والصحفي "أصيبا بجروح وقدّمت لهما الإسعافات الأولية، وأما الآخر فأصيب في رقبته وتوفي على الفور".

وتشير الوثائق التي عثر عليها بحوزة رينو، إلى أنه مصوّر أفلام وثائقية من نيويورك، يبلغ من العمر 50 عاما.

وكانت بطاقة تعريف صادرة عن "نيويورك تايمز" من بين الوثائق، وهو أمر أدى إلى انتشار معلومات تفيد بأنه يعمل لصالح الصحيفة.

المصدر / وكالات
إعلان فيسبوك داخلي
#أوكرانيا #صحفي #مقتل صحفي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة