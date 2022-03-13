الجامعة الإسلامية بغزة تطلق عام التنمية المستدامة الأول

أطلق الأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات رئيس الجامعة الإسلامية بغزة، عبر مؤتمر صحفي "عام التنمية المستدامة الأول"، والذي يأتي ضمن مبادرة ورؤية الجامعة لحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأقيم المؤتمر أمام مبنى الإدارة وأعضاء هيئة التدريس بحضور الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف المناعمة- عميد الجودة والتطوير، وجمع من العاملين في الجامعة والطلبة، ولفيف من الجهات الإعلامية.

وشدد فرحات في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، على أن الجامعة الإسلامية اعتمدت رؤية منذ نشأتها أن تكون منارة علمية رائدة للمعرفة والثقافة وخدمة الإنسانية لإحداث نهضة مجتمعية شاملة، وهذه الرؤية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً في تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع الفلسطيني والمجتمع الدولي.

ونوه إلى أن المجتمع الدولي ترجم اهتمامه بتحقيق التنمية المستدامة عام 2015 بإطلاق خطة عام 2030م التي عملت على تناول كل القضايا التي تمس الحياة على كوكب الأرض، ووضع هذه القضايا على شكل أهداف عددها سبعة عشر هدفاً متكاملة (sustainable development goals- SDGs) والتي تُعرف أيضًا باسم الأهداف العالمية، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030م، مع التركيز على أن التنمية يجب أن توازن بين ثلاثة محاور أساسية هي: النمو الاقتصادي، التقدم الاجتماعي، وحفظ وحماية البيئة.

وفيما يخص إنجازات الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد فرحات أن للجامعة الإسلامية مساهمات كبيرة في تحقيق مختلف أهداف التنمية المستدامة؛ عبر اعتمادها لمعيار التنمية المستدامة في عملياتها التشغيلية وبرامجها الأكاديمية ونتاجها البحثي وأنشطتها الموجهة لخدمة المجتمع.

وأضاف "أما عن مساهمات الجامعة في الهدف رقم (4) من أهداف التنمية المستدامة فقد عملت الجامعة عبر برامجها في مختلف الكليات لإعداد المعلمين وتأهيلهم، علاوة على اعتماد الجامعة في تصميم مبانيها وبرامجها لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة إيماناً بحق الجميع للوصول للتعليم الجيد، وفي ذات السياق فإن الجامعة تعمل سنوياً لخدمة الطلبة وتوفير التمويل المالي لدعم الطلبة المحتاجين خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وعلى صعيد الهدف الخامس الذي ينص على "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات"، أفاد فرحات أن الجامعة تولي اهتماماً خاصاً في تعزيز المرأة الذي يظهر جلياً في نسبة التحاق الطالبات في الجامعة التي تصل إلى 59% من إجمالي عدد الطلبة في الجامعة، كما تعمل الجامعة جاهدة لتعزيز مفاهيم حقوق المرأة في المجتمع عبر المساقات الأكاديمية، وتعمل الجامعة على توظيف النساء في الجامعة حسب قوانين العمل الفلسطيني.

وقال: "تولي الجامعة اهتماماً بالغاً بالحفاظ على البيئة والتي يعالجها كلاً من الهدفين السادس والسابع من أهداف التنمية المستدامة عبر استحداث برامج ومساقات تركز على آليات الحفاظ على البيئية وإدارة مكوناتها.

وأوضح فرحات أن الجامعة لم تغفل عن أهمية الحفاظ على الهوية الفلسطينية عبر المساهمة في تحقيق الهدف الحادي عشر والذي يعنى بـ "جعل المدن والمستوطنات الإنسانية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة".

ونوه إلى أن الشراكات الأكاديمية المحلية والإقليمية والدولية كانت دوماً وسيلة أساسية لتفعيل دور الجامعة، وطرق مناطق تنموية جديدة عبر نقل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التبادل الثقافي لتناول قضايا مجتمعية عالمية من منظور فلسطيني، وإبراز دور الجامعة كشريك أساسي للمؤسسات حول العالم لتحقيق التنمية وتعزيز الهوية والوجود الفلسطيني.

وأكد أن الجامعة اعتمدت الخطة الإستراتيجية للفترة القادمة 2024 أهداف التنمية المستدامة كمحور أساسي ومظلة عامة بحيث تم تضمينها في كافة مفاصل وغايات الخطة الإستراتيجية للفترة 2020-2024.

المصدر / فلسطين أون لاين