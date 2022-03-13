"بن غفير" يقتحم مجددا "الشيخ جراح" بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم عضو برلمان الاحتلال (كنيست)، إيتمار بن غفير، مجددا، حي "الشيخ جراح" شرقي مدينة القدس المحتلة، بحماية من قبل شرطة الاحتلال.

وذكر شهود عيان، أن بن غفير اقتحم، حي "الشيخ جراح" برفقة 15 مستوطنا، وقاموا باستفزاز الأهالي والنشطاء المتواجدين هناك، والتمركز بالخيمة المقامة على أرض عائلة سالم.

وأضاف أن أهالي الحي والمتضامين معهم تصدوا للمقتحمين، ورفعوا العلم الفلسطيني، قبل أن تقوم قوات الاحتلال، بإجبارهم على مغادرة المكان.

وفي 13 شباط/فبراير الماضي، أقام النائب اليميني بن غفير، خيمة على أرض فلسطينية خاصة، في حي "الشيخ جراح"، واعتبرها مكتبا له، بزعم حماية المستوطنين بالحي.

المصدر / فلسطين أون لاين