فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم الأربعاء والخميس المقبلين

إشادة فلسطينية بمواقف الكويت الرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

ممثلون عن عشائر أردنية يقودون وساطة بين عشيرتين بمدينة الخليل

"نادي الأسير": مصير الإضراب مرهون بالاستجابة لمطالب المعتقلين

الأسيرة المقدسية إيمان الأعور تتنسم الحرية بعد 22 شهرا من الاعتقال

الجامعة الإسلامية بغزة تطلق عام التنمية المستدامة الأول

رئيس "الشاباك" يُحذّر من اشتعال المواجهات مع الفلسطينيين برمضان

"بن غفير" يقتحم مجددا "الشيخ جراح" بحماية شرطة الاحتلال

"النحال" يستقبل "الهيئة المستقلة" ويؤكد حرصه على شراكة متينة

حماس: الانتخابات المجتزأة تعزز نهج التفرد والإقصاء

إعلان تيك توك داخلي

"بن غفير" يقتحم مجددا "الشيخ جراح" بحماية شرطة الاحتلال

13 مارس 2022 . الساعة 15:32 بتوقيت القدس
...
بن غفير يقتحم الشيخ جراح

اقتحم عضو برلمان الاحتلال (كنيست)، إيتمار بن غفير، مجددا، حي "الشيخ جراح" شرقي مدينة القدس المحتلة، بحماية من قبل شرطة الاحتلال.

وذكر شهود عيان، أن بن غفير اقتحم، حي "الشيخ جراح" برفقة 15 مستوطنا، وقاموا باستفزاز الأهالي والنشطاء المتواجدين هناك، والتمركز بالخيمة المقامة على أرض عائلة سالم.

وأضاف أن أهالي الحي والمتضامين معهم تصدوا للمقتحمين، ورفعوا العلم الفلسطيني، قبل أن تقوم قوات الاحتلال، بإجبارهم على مغادرة المكان.

وفي 13 شباط/فبراير الماضي، أقام النائب اليميني بن غفير، خيمة على أرض فلسطينية خاصة، في حي "الشيخ جراح"، واعتبرها مكتبا له، بزعم حماية المستوطنين بالحي.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#القدس #الاحتلال #الشيخ جراح #بن غفير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة