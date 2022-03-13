"النحال" يستقبل "الهيئة المستقلة" ويؤكد حرصه على شراكة متينة

استقبل النائب العام المستشار د. محمد النحال، في مقر ديوانه، بحضور مساعد رئيس ديوان النائب العام المستشار إبراهيم كلش، وفداً من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، ممثل بنائب المفوض العام للهيئة في قطاع غزة المستشار سلامة بسيسو، ونائب المدير عام في قطاع غزة جميل سرحان، وأعضاء مجلس المفوضية أمجد الشوا، وطلال عوكل، ومنسق المناصرة مصطفي إبراهيم، ومنسق التحقيقات بكر التركماني.

وأكد النائب العام د. النحال خلال اللقاء حرصه على تثبيت علاقة شراكة متينة مع المؤسسات الحقوقية، التي تسعى النيابة العامة من خلالها لتعزيز الشفافية، وتكريس حقوق الإنسان في قطاع غزة، مُعرباً عن حرص النيابة العامة التعامل باهتمام مع المظالم التي تَرِدها من المراكز الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، ويتم فحصها وتدقيقها والرد عليها بما يكفل تعزيز الثقة بمنظومة العدالة ومؤسسات القضاء.

وأضاف النحال، أن النيابة العامة تسعى لكشف الحقيقة، وتهدف للحفاظ على الحقوق والحريات وتعزيز الرقابة على أعمال النيابات وجهات إنفاذ القانون، وهي في سبيل ذلك تعمل على تعزيز التشبيك والتواصل مع كافة مكونات المجتمع الفلسطيني؛ بما يحقق النزاهة والشفافية.

من جهته، ثمّن وفد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مواصلة النيابة العامة انتهاجها سياسة الانفتاح على المؤسسات الحقوقية، وتعزيزها لمبدأ الشفافية، والاستجابة لطلبات الهيئة بالاطلاع على مجريات التحقيق وأوضاع الموقوفين، ومعالجتها للقضايا التي تمس حقوق الإنسان؛ بما يعزّز ويزيد من ثقة المواطن الفلسطيني بنفسه وبمؤسسات القضاء.

وهدفَ اللقاء إلى تبادل وجهات النظر حول حالة حقوق الإنسان، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمتعلقة بتعزيز سيادة القانون والتصدي للتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان، واستعراض عدد من مطالب الهيئة المتعلقة بدورها في الرقابة على مراكز التوقيف والإصلاح والتأهيل.

المصدر / فلسطين أون لاين