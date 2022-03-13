مباحث التموين تتحفظ على 639 طنًا من السلع الأساسية ولوازم البناء

تحفظت دائرة مباحث التموين في المباحث العامة، على 639 طنًا من السلع الأساسية، ولوازم البناء، بعد احتكارها من قبل أصحابها، ورفع أسعارها.

جاء ذلك خلال جولةٍ تفتيشية مشتركة نفذتها مباحث التموين، برفقة مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني، شملت عددًا من المخابز، وأماكن تخزين الدقيق، ومخازن تجار بيع مواد البناء في عدد من محافظات قطاع غزة.

ذكرت مباحث التموين في بيان اليوم الأحد، أنها حررت محضر ضبط بحق أحد التجار وتحفظت على 130 طناً من الدقيق؛ لاحتكاره ورفعه للأسعار وعدم التزامه بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الاقتصاد.

كما ضبطت مباحث التموين برفقة وزارة الاقتصاد، 20 طنًا من الألمونيوم لدى إحدى الشركات، وتحفظت على 89 طنًا من زيت عباد الشمس، بسبب ارتفاع الأسعار.

وفي المحافظة الوسطى، حررّت مباحث التموين، محضر ضبط بحق أحد التجار والتحفظ على400 طن من حديد البناء لدى شركته الخاصة بمواد البناء، بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكدت مباحث التموين أنه تمت إحالة ملفات التجار المخالفين إلى الدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد لاستكمال الإجراءات بحقهم حسب الأصول.

ودعت المباحث العامة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بـ "الاحتكار ورفع الأسعار، والمواد المنتهية الصلاحية".









المصدر / لاحتكارها ورفع أسعارها