دعوات لتلبية نداء "فجر الحرائر" الجمعة القادمة في المسجد الأقصى

دعا نشطاء فلسطينيون، اليوم الأحد، جماهير شعبنا إلى تلبية وإحياء صلاة فجر الجمعة القادم في المسجد الأقصى المبارك تحت شعار "فجر الحرائر".

وحث النشطاء، المواطنين على تكثيف الحضور والمشاركة الفاعلة في أداء الصلاة في مصليات المسجد الأقصى، ضمن حملة "الفجر العظيم"، للتأكيد على تمسكهم بحقهم في المسجد وإفشال مخططات الاحتلال التهويدية وأطماع المستوطنين.

وانطلقت الحملة لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك، حتى عمت هذه الحملة بقية المدن الفلسطينية.

وعادت "الفجر العظيم" مع بدايات عام 2022 إلى واجهة المبادرات الشعبية المقدسية التي تمثل تجمعًا شعبيًا أسبوعيًا كبيرًا في قلب المسجد الأقصى.

وكان عشرات الآلاف من الفلسطينيين أدوا صلاة فجر الجمعة الماضي في المسجد الأقصى تحت شعار "لن نرحل"، بمشاركة واسعة من النساء والعائلات، رغم تشديدات الاحتلال والتضييق على المصلين.

المصدر / فلسطين أون لاين