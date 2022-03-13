الحرس الثوري الإيراني يتبنى هجوماً صاروخياً على مقر للموساد في أربيل

تبنى الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاحد القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق فجرا، قائلاً إنه استهدف مقرين للمخابرات الإسرائيلية الموساد.

وقالت العلاقات العامة في الحرس الثوري، في بيان صحفي، أنه "عقب الجرائم الأخيرة للكيان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن جرائم وأعمال هذا الكيان الخبيثة لن تمر دون رد، استهدفت الصواريخ القوية والدقيقة لحرس الثورة الإسلامية، الليلة الماضية، "مركز الصهاينة الاستراتيجي للتآمر والأعمال الشريرة".

وأضاف البيان "نحذر الكيان الصهيوني المجرم مرة أخرى من أن تكرار أي عمل شرير سيواجه ردودًا قاسية وحاسمة ومدمرة".

وكان مسؤولون أكراد قد قالوا إن "12 صاروخا باليستيا" أطلقت من خارج العراق استهدفت القنصلية الأمريكية في أربيل والمنطقة السكنية المجاورة لها.

ويأتي الهجوم بعد عدة أيام من غارة إسرائيلية قرب العاصمة السورية دمشق أسفرت عن مقتل عنصرين من الحرس الثوري، وتوعدت إيران حينها بالرد.

المصدر / وكالات