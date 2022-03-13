الجهاد الإسلامي تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الجرحى

حَمّلت حركة الجهاد الإسلامي، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة الجرحى الفلسطينيين أمام المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية والإنسانية.

ودعت الحركة، في بيان صدر اليوم الأحد، عن المتحدث باسمها عن الضفة الغربية طارق عز الدين، في يوم الجريح الفلسطيني، إلى محاكمة الاحتلال على جرائمه البشعة التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا، وملف الجرحى أحد الشواهد على هذا الإرهاب والإجرام.

وقالت الحركة :"من واجبنا الديني والوطني والإنساني أن نقف جميعاً لجانب الجرحى، من أجل مساندتهم ودعم صمودهم بعد تعرضهم للإصابات على أيدي قوات الاحتلال فهم يعانون ويدفعون ثمناً من حياتهم وصحتهم".

وحيت الحركة، أبناء شعبنا الجريح ونشد على أياديهم، ونؤكد أن الجرحى على أيدي الاحتلال هم أيقونات للتضحية والصمود على مدار سنوات الاحتلال ويستحقون منا كل الاحترام والتقدير على ما قدموه ويقدموه من نماذج نفتخر بها.

ودعت الكل الفلسطيني بكافة مؤسساته الرسمية والفصائلية والشعبية للوقوف إلى جانب الجرحى وتوفير كل مقومات الصمود والحياة الكريمة التي يستحقونها.